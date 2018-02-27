Против сотрудника штаба Навального возбудили дело о нападении на полицейских

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нападении на полицейских на несогласованной акции 28 января возбуждено в отношении сотрудника московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова, сообщила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

"В отношении Константина Салтыкова возбуждено дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")", - сказала Немировская "Интерфаксу".

В постановлении о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что Салтыков 28 января в ходе несанкционированной акции при задержании оппозиционера Алексея Навального причинил "моральный вред, физическую боль" двум сотрудникам полиции. По данным следствия, Салтыков нанес одному сотруднику полиции удар в область бедра, второму - в лицо и по спине.

Ранее представитель московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что в ведомство вызвали оппозиционера Навального для прояснения факта причинения телесных повреждений сотрудникам полиции 28 января в ходе массовой акции.

"По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего" , - сказала представитель главка Юлия Иванова "Интерфаксу".