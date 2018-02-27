Стороннику Навального Салтыкову предъявлено обвинение в нападении на полицейских

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Стороннику оппозиционера Алексея Навального - Константину Салтыкову, задержанному на несанкционированной акции в центре Москвы 28 января, предъявлено обвинение в нападении на полицейских.

"В отношении Константина Салтыкова вынесено постановлении о привлечении в качестве обвиняемого", - сообщила "Интерфаксу" менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

По ее словам, с ходатайством об избрании меры пресечения К.Салтыкову следствие обратится в суд 28 февраля, в среду.

Как сообщалось ранее во вторник, в отношении активиста возбуждено уголовное дело о "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, Салтыков 28 января в ходе несанкционированной акции при задержании оппозиционера Навального причинил "моральный вред, физическую боль" двум сотрудникам полиции: одному из них он нанес удар в область бедра, второму - в лицо и по спине.

Ранее представитель московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что ведомство вызвало Навального для прояснения факта причинения телесных повреждений сотрудникам полиции 28 января в ходе массовой акции.

"По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего", - сказала Иванова.