Минобрнауки начало переговоры со Сбербанком о кредитах на образование

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России возобновит программу образовательного кредитования, соответствующие переговоры с банком ведет руководство Минобрнауки России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в понедельник.

"В настоящее время министерство ведет работу над заключением соглашения о сотрудничестве со Сбербанком России", - отметили в пресс-службе.

Правила предоставления государственной поддержки по образовательным кредитам были утверждены премьером Дмитрием Медведевым на минувшей неделе, о подписании соответствующего постановления сообщалось 3 марта. Программа предусматривает, что студенты или их родители смогут брать кредиты на учебу по льготной ставке, субсидировать такой кредит будет государство. Услуга будет предоставляться в банках, заключивших соглашение с Минобрнауки России. Постановление правительства определяет детали программы, порядок предоставления субсидии, требования к заемщикам, параметры займа, максимальной процентной ставки и т.п.

Программа по выдаче образовательных кредитов работала в России с 2010 по 2016 гг. включительно, по данным Минобрнауки, по ней было выдано свыше 10 тыс. кредитов. Работала в рамках этой программы только одна кредитная организация - Сбербанк. В начале 2017 года банк приостановил выдачу таких займов, объяснив это оптимизацией программы.

Министр образования и науки России Ольга Васильева неоднократно подчеркивала, что программа льготных образовательных кредитов должна быть возобновлена.

По словам руководителя ведомства, программа "позволит расширить количество тех, кто хотел бы получать высшее образование, и будет стимулировать целеустремленность и ответственность в отношении к процессу обучения". Министр добавила, что ведомство "ведет работу с банковским сектором" для участия в программе, но других банков, кроме Сбербанка, в Минобрнауки не называют.