Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии погиб в результате перестрелки в Казани; мужчина, открывший огонь по людям, заперся в квартире, задержать его пока не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице", - рассказал он.

Позже эту информацию подтвердили в МВД Татарстана. Там сообщили, что в данный момент идет операция по задержанию стрелка. На место происшествия выехал врио министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.

"Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, эвакуация жильцов не проводится. "Жильцы пока остаются в квартирах, дом оцеплен", - сказал он.

Личность стрелка установлена, это местный житель 1983 года рождения, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщил источник. "Стрелок сильно пьян, ведет себя неадекватно, на переговоры не идет", - сказал он.

Как сообщалось ранее, мужчина устроил стрельбу в многоэтажке на улице Авангардной в Казани и ранил двух человек, в том числе участкового, который приехал на вызов.