Число жертв перестрелки в Казани выросло до двух человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Жертвой перестрелки в Казани, кроме сотрудника правоохранительных органов, стал еще один человек.

"Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек - гражданский", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. По его словам, еще двое ранены.

34-летний стрелок, который, по сведениям источников, сильно пьян и к тому же страдает психическим расстройством, закрылся в квартире и открыл огонь из окна; на переговоры не идет. Ведется спецоперация по его задержанию.