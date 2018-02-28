Самолет А319 "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске

Служба займется борьбой с хакерскими атаками на российские информационные ресурсы Подробнее

Во вторник в квартиру Мацейчука, который является постоянным участником российских ток-шоу, пришли с обыском Подробнее

Нападавший забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прохожим из окна Подробнее

Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани

МВД сообщило о гибели стрелка из Казани

27 февраля 14:34

В Кремле не заинтересовались обвинениями Слуцкого в приставаниях

Телеканал "Дождь" сообщил, что несколько журналисток пожаловались на приставания со стороны парламентария Подробнее

27 февраля 13:57

В Минтрансе обещали не повышать тариф "Платона" в 2018 году

С прошлого апреля тариф составляет 1,91 рубля за километр пути Подробнее

27 февраля 10:44

СКР обвинил украинского офицера в убийстве российского телеоператора Кляна

По версии следствия, по приказу подполковника Маломена военнослужащие ВСУ расстреляли гражданских лиц в июне 2014 года Подробнее

27 февраля 09:16

В Москве опровергли причастность борта летного отряда "Россия" к "кокаиновому делу"

В Управлении делами президента заявили, что журналисты РБК использовали фотографию, которую можно легко фальсифицировать Подробнее

27 февраля 02:59

Жертвами пожара в Пермском крае стали шесть человек

Четыре человека госпитализированы Подробнее

27 февраля 00:54

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вдоль границ РФ на Черном море