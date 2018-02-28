Самолет А319 "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus A319 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Читы в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
"Вынужденная посадка по техническим причинам произведена в 05:50 мск. Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которых планируется отправить в пункт назначения резервным бортом", - сказала она.
Вылет резервного борта запланирован на 11:30 мск.