Самолет рейсом Москва - Астрахань экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажирки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Астрахань рейсом 1172, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

"Сегодня ночью из-за смерти пассажирки на борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Шереметьево в Астрахань, была произведена экстренная осадка в Волгограде. Скончалась женщина 1927 года рождения, которую сопровождали родственники", - рассказали в пресс-службе.

По данным источника агентства, знакомого с ходом следствия по поводу данного инцидента, женщина страдала онкологией.