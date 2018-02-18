Самолет "Уральских авиалиний" вынуждено сел в Новосибирске из-за недомогания пассажира

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Благовещенска в Екатеринбург, был вынужден приземлиться в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Больного увезли на скорой помощи в одну из больниц Новосибирска", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что посадка прошла в штатном режиме.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово" рейс U6-300 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Благовещенска совершил посадку в Новосибирске, после этого примерно через час вылетел и прибыл в Екатеринбург в 12:26 по местному времени (10:26 по Москве).