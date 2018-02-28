Яровая предложила вернуть в школы воспитателей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о намерении обратиться в Минобрнауки с предложением отказаться от планов по развитию школьной психологической службы и вернуть в школы воспитателей.

"Детям не нужны психологи, а нужны воспитатели. (...) В России всегда воспитание было главным. Психологи - это не та миссия. Нам в школу нужно вернуть воспитателей на штатной основе с заработной платой", - заявила Яровая в среду на заседании рабочей группы по вопросам цивилизационного наследия России.

"Предложение министерства вернуть не воспитателей, а внедрить психологов - это, на мой взгляд, совершенно опасная история. Это какое-то заблуждение", - сказала Яровая. Она отметила, что намерена "обратиться к министру образования пересмотреть подход по внедрению психологов взамен воспитателей".

В декабре 2017 года была принята концепция развития психологической службы системы образования. Замглавы Минобрнауки РФ Татьяна Синюгина в феврале сообщила журналистам, что в России будет создан специальный центр для координации психологической службы, а у школьных психологов появится новый функционал.