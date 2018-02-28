МФЦ начали тестировать услуги "по жизненной ситуации"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ряд многофункциональных центров (МФЦ) в российских регионах запустил пилотный проект по предоставлению услуг "по жизненной ситуации", сообщил заместитель главы министерства экономического развития РФ Савва Шипов журналистам в Челябинске в среду.

"Фактически пилотная апробация в ряде регионов уже идет. Мы надеемся, что до конца года большее количество МФЦ будет предоставлять услуги "по жизненной ситуации", - отметил Шипов.

Он напомнил, что в декабре 2017 года был принят соответствующий закон, а несколько недель назад правительство РФ выпустило постановление, которое зафиксировало перечень услуг, предоставляемых в МФЦ "по жизненной ситуации".

Шипов подчеркнул, что перечень услуг "по жизненной ситуации" будет расширяться. "В этом году прибавляются услуги загсов. Будем работать над тем, чтобы и дальше перечень услуг расширялся. Мы должны прийти к тому, чтобы госуслуги оказывались не в органах власти, а либо в МФЦ, либо в электронном виде", - добавил замминистра.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее утвердил перечень госуслуг, которые будут предоставляться гражданам в МФЦ по принципу "жизненной ситуации" на основании комплексного запроса. Услуги по комплексному запросу можно будет получить после однократного обращения заявителя. Всего в перечне 30 позиций.

Оказание услуг по принципу жизненной ситуации означает, что, например, когда в семье рождается ребенок, родители могут подать одно заявление сразу на несколько услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать ребенка в квартире и так далее. Пока на каждую такую услугу необходимо свое заявление.

Удовлетворенность граждан России качеством оказываемых им государственных услуг в последние 5-6 лет заметно выросла за счет, прежде всего, развития сети МФЦ. По данным публичной системы "Ваш контроль" (vashkontrol.ru), в 2017 году удовлетворенность граждан качеством оказываемых им в МФЦ услуг (то есть доля оценок "хорошо" и "отлично") превысила 97,5%.