Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз из Турции гранатов и некоторых овощей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца и других овощей.

"Россельхознадзор принял решение разрешить поставки гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", - сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

По ее словам, запрет снимается с 5 марта.

Поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года после инцидента с российским самолетом в небе над Сирией. Затем режим ограничений постепенно ослаблялся.

С 1 ноября 2017 года Россия разрешила поставки томатов из Турции в объеме 50 тысяч тонн.