В России

Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз из Турции гранатов и некоторых овощей

В частности, снимается запрет с импорта баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков

Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз из Турции гранатов и некоторых овощей
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца и других овощей.

"Россельхознадзор принял решение разрешить поставки гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", - сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

По ее словам, запрет снимается с 5 марта.

Поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года после инцидента с российским самолетом в небе над Сирией. Затем режим ограничений постепенно ослаблялся.

С 1 ноября 2017 года Россия разрешила поставки томатов из Турции в объеме 50 тысяч тонн.

Теги: Турция, Россельхознадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодокВ ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок
Они будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностьюПодробнее
Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"
Дальность поражения целей комплексом, о котором в сегодняшнем послании рассказал Путин, составляет 2 тыс. кмПодробнее
Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна ЛысоваШеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова
Задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентстваПодробнее
Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в РоссиюГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в Россию
По словам адвоката Ковальчука, это произойдет, когда будут собраны доказательства его невиновностиПодробнее
Путин о новом оружии. ОбобщениеПутин о новом оружии. Обобщение
Сегодня в послании Федеральному собранию президент РФ неожиданно презентовал новейшие инновационные разработки вооруженияПодробнее
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Тезисы, которые станут основой предвыборной программы действующего главы государстваПодробнее
Путин назвал бессмысленной ПРО США перед новым российским супероружиемПутин назвал бессмысленной ПРО США перед новым российским супероружием
Президент высказал надежду, что все сказанное в послании отрезвит любого потенциального агрессораПодробнее
Путин сообщил о запуске новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкойПутин сообщил о запуске новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой
Это позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооруженияПодробнее
Путин рассказал об испытаниях новой суперракетыПутин рассказал об испытаниях новой суперракеты
По его словам, МБР "Сармат" не имеет ограничений по дальности полета и неуязвима для систем противоракетной обороныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 февраля6 фото
28 февраля
Фотохроника 28 февраля
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин о новом оружии. ОбобщениеВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в РоссиюЭкономикаМинфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатовЭкономика"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за мартВ РоссииПутин назвал бессмысленной ПРО США перед новым российским супероружием

Киев продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Рубль заметно подешевел к доллару и евро

ФНС подала иск о банкротстве "ВИМ-Авиа" с требованием 251 млн рублей

В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок

В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодокОни будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностью Подробнее

Продажи смартфонов в мире сократились впервые в истории

Липецкий полицейский погиб под машиной пытавшихся остановить лихача сослуживцев

Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"Дальность поражения целей комплексом, о котором в сегодняшнем послании рассказал Путин, составляет 2 тыс. км Подробнее

В Думе создали рабочую группу по реализации послания президента

В Берлине назвали серьезным масштаб хакерской атаки на серверы правительства ФРГ

Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова

Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна ЛысоваЗадачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентства Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru