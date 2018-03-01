Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в Россию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Предполагаемый организатор контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук не намерен скрываться и рассматривает возможность приехать в Россию после того, как будут собраны доказательства его невиновности, сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Владимир Жеребенков.

"Бегать всю жизнь - смысла нет. Он не собирается скрываться и, скорее всего, приедет. Сейчас мы собираем доказательства его непричастности и, когда соберем, он, скорее всего, будет тут", - сказал Жеребенков. По его словам, Ковальчук обеспокоен тем, что его версия произошедшего пока "никем не рассматривается и не проверяется".

Ранее Жеребенков заявил, что его подзащитный настаивает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию. Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Доказательства этого обвиняемый намерен предоставить следствию.

"Кокаиновое дело"

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, в ходе операции правоохранительных органов по пресечению канала наркопоставок кокаин был заменен мукой.

Позднее в МИД РФ проинформировали, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение, они находятся под стражей. При этом из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Еще один фигурант, Андрей Ковальчук был арестован заочно. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Как сообщили в ФСБ РФ, Ковальчук скрывается в Германии.

Всем обвиняемым в рамках "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.