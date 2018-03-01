Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Татьяна Лысова, известная российская журналистка, более 10 лет занимавшая пост главного редактора газеты "Ведомости", с 1 марта приступила к обязанностям заместителя главного редактора - шеф-редактора службы политической информации агентства "Интерфакс".

Задачей Лысовой в "Интерфаксе" будет развитие конкурентных преимуществ агентства, повышение профессионального мастерства и качества работы журналистов.

"Мы рады, что к нашей команде присоединился известный профессионал, коллега, которую мы знаем много лет. Надеемся, что ее опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию нашей новостной службы", - заявил генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар, комментируя назначение.

"Я видела работу "Интерфакса" как подписчик, всегда считала его ценным источником информации. И теперь я рада возможности поработать в коллективе агентства, которое является признанным лидером новостного рынка", - отметила Лысова.

Информационное агентство "Интерфакс", созданное в 1989 году, стало первым в стране негосударственным каналом оперативной политической и экономической информации. Новости "Интерфакса" - самый цитируемый в мире источник оперативной информации о России и других странах постсоветсткого пространства. Подписчиками агентства являются ведущие российские и зарубежные СМИ, а также государственные структуры, крупнейшие банки, корпорации, компании и фонды.