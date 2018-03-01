Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на базе МиГ-31 сможет поражать цели на дальности две тысячи километров, сообщил журналистам в среду главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны противника", - заявил Суровикин.

Он подчеркнул, что "маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны".

Ранее сегодня в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в России успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Она получил название "Кинжал".

"Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", - сказал президент.

Глава государства рассказал, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.