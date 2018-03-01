В Думе создали рабочую группу по реализации послания президента

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы создал рабочую группу по реализации послания президента Федеральному Собранию, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин журналистам в четверг.

"Совет Думы принял решение о создании рабочей группы, которая до 22 марта должна внести предложения по утверждению плана-графика по обеспечению послания президента", - сказал Володин.

"Мы когда с Александром Дмитриевичем (Жуковым, первым вице-спикером Госдумы - ИФ) слушали послание, насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать", - сказал Володин, добавив, что после этого они остановились в подсчетах, поскольку "что ни вопрос, то необходимо законодательное обеспечение". По его словам, это и вопросы налогов, и вопросы демографии, и т.д.

К 22 марта будет сформирован приблизительный перечень законопроектов, которые необходимо будет принять. Он будет обсуждаться с правительством и в итоге будет сформирован план работы, который необходимо будет реализовывать.

Володин также заявил, что предыдущее послание президента практически полностью выполнено. Оставшееся небольшое количество законопроектов находится в Госдуме в завершающей стадии.

По его словам, 15 марта в Ижевске пройдет совещание, которое будет посвящено диверсификации работы предприятий ОПК, где, в частности, будет обсуждаться часть послания президенту, посвященная новому вооружению.