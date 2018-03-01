В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские беспилотные ядерные подводные лодки будут иметь неограниченную дальность плавания, их практически невозможно перехватить, заявил главком ВМФ России Владимир Королев.

Кроме того, они будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. "Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения", - сказал Королев журналистам в четверг.

"Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно", - заявил главком.

По его словам, уже успешно проведены испытания основного элемента такого подводного аппарата - ядерной энергетической установки. "Наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника", - заявил Королев.

Он добавил, что специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью.

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих", - сообщил главком. "Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", - добавил Королев.

В Послании Федеральному Собранию в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").