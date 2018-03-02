Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
В России

Завершено расследование в отношении фигуранта дела ЮКОСа о хищении $14 млрд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении одного из фигурантов большого "дела ЮКОСа", заместителя управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павла Ивлева, выделено в отдельное производство и завершено, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительное следствие завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства. По его словам, в связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия в США, судебное разбирательство в отношении него будет проходить в заочной форме.

Ивлев обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Как считает следствие, в 2001-2002 годах Павел Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению денежных средств на сумму $14 млрд, часть которых была легализована.

В частности, участниками группы скупалась нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая при перепродаже возрастала в три раза. Сделки, считают следователи, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

По версии следствия, Ивлев в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.

Теги: ЮКОС, Павел Ивлев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
В ходе дебатов Жириновский использовал в отношении Собчак непечатное оскорбление, в ответ на что она облила его водойПодробнее
В Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение
По словам сенатора Бондарева, новое оружие поступит на боевое дежурство в пределах десятилетияПодробнее
Песков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооружений
Пресс-секретарь президента также отметил, что новое вооружение не нарушает стратегический паритетПодробнее
Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в ГерманииПредполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в Германии
Об этом сообщил его адвокатПодробнее
Путин обвинил США в старте гонки вооруженийПутин обвинил США в старте гонки вооружений
Гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО, уверен российский президентПодробнее
В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодокВ ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок
Они будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностьюПодробнее
Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"
Дальность поражения целей комплексом, о котором в сегодняшнем послании рассказал Путин, составляет 2 тыс. кмПодробнее
Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна ЛысоваШеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова
Задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентстваПодробнее
Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в РоссиюГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в Россию
По словам адвоката Ковальчука, это произойдет, когда будут собраны доказательства его невиновностиПодробнее
Путин о новом оружии. ОбобщениеПутин о новом оружии. Обобщение
Сегодня в послании Федеральному собранию президент РФ неожиданно презентовал новейшие инновационные разработки вооруженияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне9 фото
01 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияВ миреМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахВ РоссииПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийВ миреНа Украине временно ограничили потребления газа

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода Подробнее

Путин заявил об использовании Россией отечественных технологий при создании нового оружия

Рынок акций РФ снизился в пятницу во главе с металлургами

В Свердловской области пособница ритуального убийцы получила 12 лет колонии

Напавших в сентябре на КПП в Северной Осетии задержали

Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Серия нападений в столице Буркина-Фасо привела к гибели семи военных

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

Президент Украины подчеркнул, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает Подробнее

Источник сообщил о задержании троих сотрудников таможни в Дагестане за взяточничество

В "Партии прогресса" сообщили о срыве съезда из-за отказа собственника помещения

Четыре лыжника погибли из-за схода лавины на горном курорте во Франции

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

На территории университета в Мичигане произошла стрельба

Погибли по меньшей мере два человека Подробнее

Совет директоров АФК "Системы" утвердил на должность ее президента Андрея Дубовскова

ВС РФ разрешил взыскивать с застройщика деньги за замену стройматериалов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru