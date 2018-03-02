Завершено расследование в отношении фигуранта дела ЮКОСа о хищении $14 млрд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении одного из фигурантов большого "дела ЮКОСа", заместителя управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павла Ивлева, выделено в отдельное производство и завершено, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительное следствие завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства. По его словам, в связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия в США, судебное разбирательство в отношении него будет проходить в заочной форме.

Ивлев обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Как считает следствие, в 2001-2002 годах Павел Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению денежных средств на сумму $14 млрд, часть которых была легализована.

В частности, участниками группы скупалась нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая при перепродаже возрастала в три раза. Сделки, считают следователи, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

По версии следствия, Ивлев в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.