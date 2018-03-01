СК продлил до осени срок следствия по делу ЮКОСа

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Срок следствия по уголовному делу о хищении активов компании ЮКОС продлен до начала осени, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительное следствие продлено еще на шесть месяцев, до сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин заявлял "Интерфаксу", что срок следствия по данному делу истекает 2 марта 2018 года. Всего дело ЮКОСа расследуется на протяжении 200 месяцев.

Как сообщалось, главное следственное управление СК расследует уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев "ЮКОСа" о хищении активов указанной нефтяной компании, а также у государства, других организаций и их последующей легализации.