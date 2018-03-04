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Экс-юрист ЮКОСа сообщил о его обвинении в краже нефти на более 1 трлн рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший зам управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павел Ивлев подтвердил в воскресенье "Интерфаксу" завершение его уголовного дела о хищении нефти у теперь уже бывших дочерних компаний ЮКОСа.

"Предварительное следствие по делу действительно завершено. На этот раз следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд рублей", - сказал он агентству в телефонном разговоре.

Выдвинутые против себя обвинения Ивлев считает абсурдными и надеется, что Генпрокуратура, как и в 2013 году, не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в СК. "Я, конечно, на это не рассчитываю, но такой шанс есть. Я надеюсь, потому что, во-первых, это вопиющее беззаконие, а во-вторых, должен же быть здравый смысл", - сказал он.

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По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК", являвшихся дочками ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн рублей. При этом часть этих денежных средств были легализованы.

Как считает следствие, участники группы скупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки, по версии следствия, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

Ивлев по версии следствия в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.

Он обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере (ст.160) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1).

Его уголовное дело выделено в отдельное производство из так называемого большого "дела ЮКОСа".

В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия в США, судебное разбирательство в отношении него будет проходить в заочной форме.

Теги: Фельдманс, Павел Ивлев, ЮКОС
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