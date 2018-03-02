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Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии
Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Немецкий суд посчитал, что Ковальчук должен находиться под стражей на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом", - сказал адвокат.

Он отметил, что из-за тяжести обвинения немецкий суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении российского предпринимателя под залог.

"Защита предложила рассмотреть вопрос об освобождении Ковальчука под залог, но судья сказала "нет, в данном случае это бесполезно, так как предъявлено очень серьезное обвинение", - сказал Жеребенков.

Он уточнил, что под стражей Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

По словам Жеребенкова, Ковальчук против экстрадиции его в Россию, российский запрос о его высылке немецкий суд рассмотрит в обычном режиме. "Он отказался от ускоренного порядка рассмотрения запроса, что означает, что он против экстрадиции. В связи с этим суд Германии принял решение рассмотреть этот вопрос в обычном режиме", - сказал он. Жеребенков уточнил, что в связи этим рассмотрение вопроса об экстрадиции может занять "минимум шесть месяцев".

Ковальчук был задержан накануне в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. В РФ Ковальчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован в рамках расследования так называемого "кокаинового дела".

Российские правоохранительные органы считают его главным фигурантом дела - организатором контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ.

"Кокаиновое дело"

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с момента его фактического задержания. По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Всем обвиняемым в рамках "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

По словам Жеребенкова, его подзащитный настаивает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию. Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Доказательства этого обвиняемый намерен предоставить следствию.

Теги: Германия, Аргентина, Андрей Ковальчук
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