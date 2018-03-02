Что произошло за день: пятница, 2 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" объявил, что немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу.

- Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями. Школам, детсадам и вузам рекомендовано приостановить работу до 6 марта.

- Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче.

- Ангела Меркель и Дональд Трамп созвонились, чтобы обсудить продемонстрированные накануне новые российские ракеты. По итогам беседы они высказали свою озабоченность происходящим.

- В Совете Федерации назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение.

- Владимир Путин назвал распад СССР главным событием, которое он хотел бы изменить.

- Адвокаты кандидата в президенты России Ксении Собчак подали в Генпрокуратуру заявления с просьбой о возбуждении административного дела об оскорблении на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.