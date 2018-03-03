Россельхознадзор не исключил запрет поставки сухого молока из Киргизии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии в связи с тем, что через эту страну может ввозиться белорусская продукция.

"Еще одним доказательством нелегальных поставок белорусской молочной продукции является факт поступления крупной партии сухого молока с территории Киргизии. Так, 2 марта 2018 года инспекторами управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Киргизии. Три грузовых автомобиля прибыли с сухим молоком киргизского предприятия "Ак-Сут" и следовали в адрес предприятия ООО "Белруспродукт" (Москва)", - сообщает ведомство.

Согласно сообщению, груз перевозился с нарушением требований законодательства Таможенного союза в части его маркировки. На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки. Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхозналзора для проведения исследований этой продукции.

Россельхознадзор со 2 марта 2018 года запретил поставки сухого молока с предприятия"Ак-Сут".

"Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии", - сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

"Стоит отметить, что отсутствие прослеживаемой при поставках молочной продукции из Белоруссии дает возможность ввоза на территорию России некачественной продукции по заниженным ценам, что, несомненно, разрушает российский рынок", - подчеркнула она.

Как сообщалось, из-за неоднократных нарушений Россельхознадзор планирует запретить поставки молока и сливок из Белоруссии с 6 марта.