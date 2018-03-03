Митрополит Иларион назвал опасным обилие мультфильмов с монстрами на ТВ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион обеспокоен обилием мультфильмов с монстрами на экранах телевизоров.

"Я помню, что мультфильмы времен моего детства были все очень добрыми, и те образы, которые создавались нашими художниками-мультипликаторами, это были добрые и красивые образы. Когда я иной раз сейчас включаю телевизор и попадаю на канал мультфильмов, то, как правило, я вижу там одних монстров. Та эстетическая парадигма, которая при помощи этих мультфильмов закладывается в наших детей, на мой взгляд, очень опасна", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24" (ВГТРК).

По мнению архиерея, то же касается книг: "те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересные, они были красивые, они были прекрасные, будь то Винни-Пух, будь то Алиса в Стране чудес, будь то русские сказки". "А сейчас все больше и больше литературы появляется, которая подобно вот этим новым мультфильмам пропагандирует безвкусицу и разного рода уродства, и это меня очень беспокоит", - заявил митрополит.

По мнению иерарха, качество литературы для детей должно контролироваться, поскольку очень важно не только то, какие знания мы прививаем детям, но и какой вкус мы вырабатываем у них.