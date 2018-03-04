Движение автобусов ограничено из-за метели в Хабаровском крае

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Из-за метели ограничено движение автобусов по автодорогам Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, сообщило в воскресенье региональное управление МЧС.

"10:00 (хабаровского времени) 04.03.2018, по решению Хабаровского управления автомобильных дорог, в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с метелью и выпадением снега, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодорогам Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре", - отмечается в сообщении.

Движение будет ограничено до улучшения метеоусловий.

Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах выставлены 3 поста ГИБДД в составе 6 человек и 3 единиц техники, говорится в сообщении.