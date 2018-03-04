Туман в Волгограде стал причиной задержки авиарейсов из Москвы и обратно

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Туман стал причиной нарушений графика в работе международного аэропорта Волгограда, воздушная гавань работает по фактической погоде.

"Из-за метеоусловий Волгограда в настоящее время отменено прибытие одного авиарейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот", который должен был совершить посадку в Волгограде в 10:35 по Москве. Прибытие еще двух столичных рейсов авиакомпаний "S7 Airlines" и "Аэрофлот" задерживается. По расписанию они должны были прибыть в 11:00 и 13:30 по Москве соответственно", - сообщили "Интерфаксу" в справочной волгоградского аэропорта.

В настоящее время расчетное время прибытия авиарейса компании "S7 Airlines" - 15:40 по московскому времени, авиакомпании "Аэрофлот" - 17:50 по Москве.

Соответственно оба рейса с задержкой вылетят обратно.

Между тем, как сообщалось ранее, в московском регионе начавшийся ночью снегопад привел к десяткам кратковременных задержек в столичных аэропортах.