В Подмосковье при столкновении автобуса с грузовиком погиб человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Автобус, предположительно перевозивший рабочих из СНГ, столкнулся с "Камазом" в Подмосковье, один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в экстренных службах.

"Авария произошла на трассе под Чеховым. Частный автобус, предварительно, перевозил рабочих из стран СНГ, в том числе Украины. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с "Камазом", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили информацию об одном погибшем в результате аварии. "На 78 км трассы М-2 произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз", предварительно, погиб один человек", - сказал сотрудник пресс-службы, отметив, что число пострадавших уточняется.