Три человека пострадали в ДТП с участием снегоочистительной машины на Камчатке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием снегоочистительной машины произошло на Камчатке, пострадали три человека, в том числе, пятилетний мальчик, сообщили агентству "Интерфакс" в ГИБДД.

"Автоавария произошла в понедельник утром на трассе "г. Елизово - пос. Паратунка", где столкнулись три машины", - сообщила агентству старший госинспектор Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольга Зубрицкая.

По словам О.Зубрицкой, 75-летний пенсионер на "Субару Импреза" врезался в ехавший навстречу специализированный автомобиль коммунальной службы (КДМ) под управлением 60-летнего жителя города Елизово. Автомобиль коммунальной службы в тот момент проводил очистку дороги от снега.

"От удара Subaru Impreza отбросило на Toyota Corolla под управлением 35-летней женщины, ехавшей за КДМ", - сказала старший госинспектор.

Она подчеркнула, что в результате ДТП серьезные травмы получили оба водителя, они госпитализированы в травматологическое отделение Елизовской районной больницы. В аварии пострадал и пятилетний пассажир "Тойоты".

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что водителя "Субару" пришлось деблокировать из иномарки с помощью гидравлического инструмента.