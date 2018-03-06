Что произошло за день: вторник, 6 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел катастрофу при посадке на аэродроме Хмеймим в Сирии. По уточненным данным, на его борту находились 39 человек, все они погибли.

- Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению в Солсбери с бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Расследованием обстоятельств происшествия займется отдел полиции, ответственный за противодействие терроризму.

- Инцидент в Великобритании с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, которого власти Великобритании подозревали в причастности к отравлению другого экс-сотрудника российских спецслужб - Александра Литвиненко. Другой фигурант этого дела - бизнесмен Дмитрий Ковтун - считает, что поиск "российского следа" в связи с инцидентом со Скрипалем, может проходить по сценарию расследования Литвиненко.

- В российском рейтинге миллиардеров Forbes поменялся лидер. На первое место снова вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В топе глобального рейтинга также произошли изменения. Ранее возглавлявший его Билл Гейтс сместился на вторую строчку, уступив первенство Джеффу Безосу.

- "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

- По данным источника "Интерфакса" ЦИК не будет инициировать снятие Павла Грудинина с выборов из-за незадекларированных счетов.

- Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым.

- "Аэрофлот" будет лишать дебоширов элитного статуса и привилегий. Компания выяснила, что практически все нарушители спокойствия во время полетов являются элитными участниками программы лояльности.

- Владимир Путин снялся в рекламе Чемпионата мира по футболу, которая посвящена 100 дням до старта соревнований.

- Space X успешно осуществила 50-й запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на промежуточную орбиту самый тяжелый в истории компании спутник связи.