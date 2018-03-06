Второй пострадавший госпитализирован после ножевого нападения в Ростове-на-Дону

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший был госпитализирован после нападения мужчины с ножом на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Второй пострадавший обратился в больницу и был госпитализирован после нападения", - сказал собеседник агентства.

Ранее полиция подтвердила ранение ножом одного человека в Ростове-на-Дону в результате нападения агрессивного мужчины. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.