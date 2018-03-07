Боевая экипировка "солдата будущего" будет включать экзоскелет

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В боевую экипировку "Ратник" нового поколения будет внедрен экзоскелет и специальный модуль для контроля состояния военнослужащего, сообщил российский военачальник.

"Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов", - сказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, для боевой экипировки "Ратник" разработан электронный модуль для оценки физического состояния военнослужащего.

"Этот модуль позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма, среди которых наиболее информативными являются: частота сердечных сокращений, электрокардиограмма, частота дыхания, пульсовые характеристики сосудистой системы, давление и др. В ближайшее время будет проведена его апробация в подразделениях Сухопутных войск", - сказал Салюков.

По его словам, в перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомлённости мотострелковых подразделений на поле боя.

Главком заявил, что перспективная российская боевая экипировка будет опережать аналогичные системы армий иностранных государств, в частности, США.

В состав экипировки "Ратник" входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.

О.Салюков сказал, что боевая экипировка "Ратник" нынешнего поколения продолжает поступать в Сухопутные войска РФ.

Между тем завершено формирование облика боевой экипировки нового поколения - "Ратник-3", сообщил в январе "Интерфаксу" глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

"Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику (министерству обороны РФ). Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения", - сказал он.

По словам Семизорова, в России испытывают опытные образцы боевых экзоскелетов - устройств, увеличивающих мышечную силу пользователя.

Ранее Салюков сообщил, что российские военные могут получить "Ратник-3" к 2023 году.