Источник назвал столкновение со скалой вероятной причиной крушения Ми-8 в Чечне

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, разбившийся в Чечне, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе по ликвидации последствий ЧС на месте происшествия.

"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту находились семь человек, шестеро погибли, еще один тяжело ранен, сообщил он "Интерфаксу".

Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил агентству, что вертолет Погранвойск рухнул в Чечне в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях.