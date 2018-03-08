Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил женщин с праздником 8 Марта.

"Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жены и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства.

Медведев добавил, что международный женский день - "это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца".

Ранее с 8 Марта женщин поздравил президент России Владимир Путин.