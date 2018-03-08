В России

Мешок с останками нескольких человек нашли в пригороде Хабаровска

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - На одном из участков протоки Бешенная вблизи Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами человеческих конечностей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Останки были найдены во время обследования береговой линии. Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, находка не имеет криминального характера. "По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах", - сообщает ведомство.

СК подчеркивает, что находка не имеет криминального происхождения. В то же время отмечается, что кисти рук "были утилизированы не предусмотренным законом способом".

В связи с происшествием проводится проверка. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов", - сообщает СК РФ.

Теги: Хабаровск
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