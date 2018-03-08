Переправа в Крым заработала после простоя из-за плохой видимости

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Паромы между Краснодарским краем и Крымом восстановили движение в четверг вечером после простоя, вызванного туманом, сообщил оператор переправы - компания "Морская дирекция".
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - говорится в пресс-релизе.
Густой туман окутал переправу около 13:30 по Москве.
Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили и грузы.