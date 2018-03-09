Горбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооружений

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев предложил созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН или заседание Совета Безопасности на уровне глав государств для обсуждения ситуации с гонкой ядерных вооружений и опасности глобальной катастрофы.

"Положение таково, что нельзя не спросить: где Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности, ее генеральный секретарь? Разве не пришло время для созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи или заседания Совета Безопасности на уровне глав государств?" - написал Горбачев в статье для журнала Time.

По его мнению, "мир, люди ждут такой инициативы". "Думаю, не следует возлагать все надежды только на президентов. Два человека не смогут разгрести все завалы, возникшие не вчера, громоздившиеся много лет. Нужен диалог на всех уровнях и мобилизация усилий, в том числе, экспертного сообщества обеих стран. Это огромный интеллектуальный потенциал, его надо использовать в интересах мира", - полагает экс-лидер СССР.

Он отметил, что издающийся в Чикаго "Бюллетень ученых-атомщиков", который, начиная с 1947 года, оценивает опасность ядерной войны, недавно перевел на полминуты ближе к "полуночи" (то есть к ядерной катастрофе) символические "Часы судного дня".

"Теперь мы, по мнению ученых, "в двух минутах от глобальной катастрофы". Последний раз такой уровень угрозы был отмечен в 1953 году!" - подчеркнул Горбачев.

По его мнению, "главная ответственность за выход из нынешнего опасного тупика ложится на лидеров США и России". Как реагировать на новый раунд милитаризации, спрашивает он.

"Прежде всего - не опускать руки! Требовать от мировых лидеров возвращения на путь диалога, переговоров. Главная ответственность за выход из нынешнего опасного тупика ложится на лидеров США и Россия. Арсеналы двух держав по-прежнему несопоставимо велики по сравнению с другими странами. От этой ответственности они не имеют права уклоняться", - пишет экс-президент.

По мнению Горбачева, "подавляющее большинство людей и в России, и в Америке согласится: война не может и не должна быть способом решения проблем".