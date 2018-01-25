Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018
В мире

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты к ядерной полуночи

Ранее 23:58 часы показывали лишь однажды - в 1953 году, в период активной работы СССР и США над термоядерным оружием

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты к ядерной полуночи
Фото: Reuters

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на полминуты вперед и теперь показывают 23:58, говорится в Бюллетене ядерных исследований, издающимся университетом Чикаго.

Наибольшие сложности в 2017 году наблюдались именно в ядерной сфере, отмечают авторы бюллетеня. Слова и провокационные действия США и Северной Кореи ведут к растущей вероятности случайного начала ядерной войны, говорится в комментарии.

"Но опасения, связанные с Корейским полуостровом, стали не единственными факторами риска в 2017 году: сохраняются разногласия между США и Россией; продолжаются военные учения вдоль границ НАТО, подрывается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, модернизируются ядерные арсеналы обеих стран, стороны отказываются от переговоров о контроле над вооружениями", - говорится в бюллетене.

Также ученые указывают на напряженность в АТР, в частности по вопросу Южно-Китайского моря и в сфере отношений Китая и США.

Авторы бюллетеня отмечают и климатические риски, в частности, неустойчивость снижения выбросов углекислого газа.

В сфере современных технологий, отмечают создатели "часов Судного дня", страны пытаются использовать информационные технологии в качестве оружия, чтобы, например, повлиять на выборы.

В прошлом 23:58 часы показывали лишь однажды - в 1953 году, в период, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

В 2017 году стрелки "часов судного дня" также были передвинуты на полминуты вперед.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

Теги: Чикаго, КНДР, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Белоруссии отменили "тунеядский сбор"В Белоруссии отменили "тунеядский сбор"
В республике разработали концептуально иной подход, "направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан"Подробнее
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о выдвижении на второй срокПрезидент Венесуэлы Мадуро заявил о выдвижении на второй срок
Власти страны называют проведение досрочных выборов результатом давления США и ЕвросоюзаПодробнее
МИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООНМИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООН
В частности, блокируются инициативы по химоружию в Сирии и химическому терроризму на Ближнем ВостокеПодробнее
Трамп призвал Эрдогана не провоцировать войска США в Сирии на столкновенияТрамп призвал Эрдогана не провоцировать войска США в Сирии на столкновения
Президент США также посоветовал турецким военным ограничить масштабы военных операцийПодробнее
Бывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваБывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства
Обвинения против Ларри Нассара выдвинули более 150 женщин, ранее он уже был осужден на 60 лет за хранение детской порнографииПодробнее
Почти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском БенгазиПочти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском Бенгази
Пока никто не взял на себя ответственность за случившеесяПодробнее
Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакамПостпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам
Россия предложит мировому сообществу создать независимый орган для расследования химических атак в СирииПодробнее
Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в СирииРоссия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии
Проект резолюции для Совета Безопасности предполагает расследование на основе "безупречных и неопровержимых данных"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
В Италии поезд сошел с рельсов9 фото
25 января
В Италии поезд сошел с рельсов
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018КультураПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеСпортМОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к ОлимпиадеВ РоссииУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

Пентагон продолжит поставлять оружие курдам в Сирии

Путин проверит работу врио губернаторов в Новосибирской области и Красноярском крае

Самолет ВМС США провел разведку в 60 км от Севастополя

Московские МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефть Подробнее

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судПрезидента просят инициировать общественную экспертизу по этому делу Подробнее

Оператора автозаправки в Омской области арестовали из-за взрыва газового баллона

Эстония потребовала от Украины удалить ее из списка офшоров

В МИД России заявили об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

При падении вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

ООН попросила страны-доноры выделить $330 млн на помощь Ливии

Пользователи пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru