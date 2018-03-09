Что произошло за день: пятница, 9 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- The Financial Times сообщила, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после того, как покинул Россию в 2010 году. Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме. Сергей Лавров назвал голословными обвинения в адрес РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ. В посольстве России в Великобритании допустили, что данные расследования будут засекречены.

- Суд Киева на два месяца арестовал руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Его подозревают в подготовке убийства Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других украинских политиков.

- В Камышине Волгоградской области искали мужчину, которого, как сообщалось, бросили в багажник и увезли в неизвестном направлении. Сначала задержали предполагаемых похитителей, затем нашли "жертву". Выяснилось, что друзья везли нетрезвого товарища домой в багажнике, чтобы не испачкать салон автомобиля.

- Жители подмосковного Волоколамска провели продолжили акцию у въезда на мусорный полигон "Ядрово", есть задержанные. Владимир Пучков потребовал усилить мониторинг воздуха в районе свалки.

- Полицейских застрелил в Дагестане бойца Росгвардии и одного гражданского. По данным источника, речь идет о бытовом конфликте.

- Южная Корея, Япония и Китай выразили сожаление в связи с введением Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. Рынок акций США вырос после указа о пошлинах, а министерство торговли США будет принимать заявки на исключение для производителей определенных видов специализированной стальной продукции.

- Михаил Горбачев предложил созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН или заседание СБ ООН на уровне глав государств для обсуждения ситуации с гонкой ядерных вооружений.