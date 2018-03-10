Военные в марте получат первые истребители МиГ-35 для госиспытаний

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новейшие истребители МиГ-35 в этом месяце будут переданы военным для проведения государственных испытаний, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в авиационной отрасли.

"Два истребителя МиГ-35 в середине марта будут переданы военным для проведения государственных совместных испытаний (ГСИ)", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в ходе выполнения ГСИ к испытаниям могут быть подключены дополнительные машины.

"Госиспытания МиГ-35 продлятся около двух лет: основной объем завершится до конца 2018 года, в 2019 году будут проводиться испытания новейшего бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и авиационных средств поражения", - сказал собеседник "Интерфакса"

Планируется, что к концу 2019 года МиГ-35 пройдет полный объем государственных испытаний, добавил он.

В феврале в пресс-службе РСК "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) сообщили о завершении заводских испытаний многофункционального истребителя МиГ-35.

"В ходе заводских испытаний был выполнен полный комплекс работ по проверке бортового радиоэлектронного оборудования, прицельно-навигационной системы, радарной установки, двигателей и всех систем самолета", - заявил представитель компании.

Ранее сообщалось о планах в 2018 году приступить к серийному производству новейшего истребителя. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщал о намерении военного ведомства начать закупки МиГ-35 с 2018 года.