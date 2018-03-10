Что произошло за день: суббота, 10 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобрнауки прокомментировали сообщения о том, что Москва отказалась от ассоциированного членства в ЦЕРН. В ведомстве пояснили, что с организацией будет подписано новое соглашение. Новый формат сотрудничества будет более выгоден для страны.

- Владимир Путин в интервью NBC, отвечая на вопрос об Алексее Навальном, заявил, что помиловать можно любого, но политические силы, в том числе связанные оппозиционером, не представляют программу развития страны.

- Кроме того, Путин усомнился в заявлениях США на тему того, что система ПРО направлена против террористов, и констатировал, что для России снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, учитывая ее новые вооружения.

- Также в этом интервью президент признался, что видел свои "фотографии" верхом на медведе, и рассказал, что комментарии подчиненных иногда вызывают у него удивление.

- Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил, что Михаил Ефремов безобразно повел себя во время спектакля в Самаре и призвал театр "Современник" извиниться.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодаре. Пострадали семь человек. Сносить здание пока не планируют, но газ, воду и электричество в доме пока отключили.

- Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья. В администрации области обещают через две недели начать монтаж системы дегазации.