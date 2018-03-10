Спасатели вызволили попавших под лавину двух человек в Хибинах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Хибинах с горы Айкуайвенчорр в субботу сошла лавина, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

В результате самопроизвольного схода лавины под снегом оказались два человека. Спасатели кировского филиала Северо-Западного поискового спасательного отряда обнаружили их. По предварительной информации, один из них травмирован, информирует главк министерства.

"После проведения работ по эвакуации со склона горы два человека были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - отмечают в региональном главке МЧС.

В начале февраля в Хибинах в результате схода лавины погиб один человек.