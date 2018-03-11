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Путин рассказал о своем отношении к предательству

Есть обновление от 14:41

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал о секрете своей работоспособности.

"Это уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь", - сказал президент в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин", который выложен на странице его коллеги Дмитрия Киселева в сети "Одноклассники".

Кондрашов спросил президента, что для него является своего рода "таблеткой", которая заряжает энергией.

Кроме того, Путин высказал мнение, что как глава государства не имеет права проявлять слабость, но отметил, что умеет прощать, хотя и не все. "Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", - сказал глава государства.

Президент заметил, что умеет прощать, "но не все". На вопрос, что он не готов простить, Путин сказал: "Предательство".

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Он добавил, что не может пожаловаться на то, что сталкивался с серьезным предательством в своей жизни. "Может, я выбирал таких людей, которые на это не способны", - отметил глава государства.

Ранее Путин ответил на вопросы журналиста американского телеканала NBC Мегин Келли, интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

Теги: Россия, Владимир Путин
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