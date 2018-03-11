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ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

По данным ведомства, у преступников обнаружили, в частности, самодельную бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте

ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ФСБ России в воскресенье сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области.

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

"11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами", - заявили в ФСБ.

"Управлением ФСБ России по Саратовской области возбужденно уголовное дело с квалификацией приготовление к террористическому акту, - сообщили в ведомстве. - Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия".

Как сообщалось, в феврале в Петербурге был задержан выходец из центральноазиатского региона по подозрению в подготовке террористических актов. Как рассказала тогда пресс-служба управления ФСБ региона, задержанный планировал теракты "на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан".

Теги: Саратовская область, ФСБ
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