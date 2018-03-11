Восьмидесятилетний лыжник умер в челябинском Озерске

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожилой спортсмен-лыжник скоропостижно скончался от сердечного приступа во время массовых стартов "Лыжня России" в Озерске Челябинской области.

Пресс-служба администрации города сообщает, что 82-летнему Виктору Свиридову, участвовавшему в забеге ветеранов, стало плохо во время прохождения дистанции.

"К сожалению, присутствовавшие на мероприятии медики, а затем и прибывшая бригада скорой помощи не смогли помочь, констатировав смерть. Сейчас проводится соответствующая проверка", - говорится в сообщении.

Администрация города выразила соболезнование родным и близким скончавшегося, отметив, что ветеран сделал очень много для развития массового спорта и популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди жителей города.

В свою очередь один из организаторов соревнований сообщил "Интерфаксу", что прибывшие на место происшествия родственники скончавшегося рассказали о том, что два месяца назад он перенес инфаркт. Несмотря на это, он не захотел пропускать соревнования, в которых участвовал много лет.