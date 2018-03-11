Десять населенных пунктов Дагестана отрезало лавиной

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Работники дорожной службы в Рутульском районе Дагестана расчищают автомобильную дорогу, перекрытую в результате схода лавины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступила информация о том, что в 2:00 по Москве в Рутульском районе по ущелью в центре села Цахур сошла лавина. Разрушений и пострадавших нет. Нарушено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами: Цахур, Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах, Кусур", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дорожные специалисты приступили к расчистке дороги, ориентировочное время завершения работ - 18:00 по Москве.

10 марта также в Рутульском районе республики из-за схода лавины жители трех населенных пунктов остались отрезанными от цивилизации. Вечером того же дня специалистам удалось частично открыть дорогу местного значения.