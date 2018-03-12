СКР сообщил о семи пострадавших от падения наледи в Петербурге за выходные

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало несколько проверок по фактам падения наледи на жителей города, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"С 9 по 11 марта 2018 года в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По всем указанным фактам следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении СКР.

Несколько петербуржцев в феврале пострадали от падения снега и сосулек, погибла женщина. Кроме того, при очистке крыш от снега погибли два кровельщика, упав с высоты.