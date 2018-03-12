Песков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал замечание в свой адрес, прозвучавшее в интервью Владимира Путина NBC, "нормальным рабочим процессом", и отметил требовательное отношение главы государства к сотрудникам администрации Кремля.

В интервью NBC Путин отказался комментировать слова своего спецпредставителя Сергея Иванова, отметив, что в администрации президента работает 2 тысячи сотрудников, и он не контролирует каждого из них.

"Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - поделился президент с американской журналисткой.

"Неужели вы думаете, что я каждого контролирую?" - сказал он.

Комментируя эти высказывания президента, Песков подчеркнул, что "работа с президентом всегда сопровождается критикой, критикой со стороны главы государства". "Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, критика со стороны президента "иногда бывает более напряженной, иногда менее напряженной, но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был бы критикуем своим руководством".

"Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", - считает Песков.

При этом на вопрос, как часто Песков высказывает свое частное мнение, тот ответил: "Я никогда свое частное мнение не излагаю, об этом не может идти речи".