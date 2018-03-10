Путин прокомментировал работу своей администрации

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин заявил, что не следит за высказываниями сотрудников администрации президента России, в том числе тех, которые сообщают о контактах с США.

В интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля, у президента спросили, что имел в виду спецпредставитель главы государства по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, который в 2016 году заявил, что Россия "на равных будет говорить с американцами в информационном пространстве".

"Мне кажется иногда, что вы шутите. Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае с США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все", - удивился Путин.

Он подчеркнул, что в администрации президента две тысячи сотрудников. "Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ИФ) сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал глава государства.

Президент РФ заявил, что не должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительство. "У меня своя работа", - отметил он.

Кроме того, Путин отметил, что не отслеживает происходящее в Конгрессе США. "Мне интересней, что у нас в Государственной думе происходит", - сказал глава государства.

По его словам, его волнует гораздо больше, приняли ли закон, который нужен для решения различных проблем, связанных со здравоохранением, системой ЖКХ, или процесс затягивается по каким-то моментам. "Или там лоббирование есть каких-то интересов, и не проходит какой-то очередной закон в сфере охраны природы, лесов и решения экологических проблем - вот меня, что интересует. Что у вас там в Конгрессе дискутируют - вы сами за этим следите, мне еще не хватало этим заниматься", - сказал Путин.