Российский фрегат с "Калибрами" направился в Средиземное море

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", войдет в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

"В соответствии с планом ротации, фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы. Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", - сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

30 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время российской военной операции корабли и подлодки ВМФ РФ нанесли по террористам в Сирии 100 высокоточных ударов "Калибрами".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").