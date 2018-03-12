Ковтун заподозрил Лондон в нежелании искать правду в деле Скрипаля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ультимативные заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй могут свидетельствовать о том, что Лондон не намерен искать правду в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери, считает бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого вместе с депутатом Госдумы Андреем Луговым британское следствие называло виновниками смерти Александра Литвиненко в 2006 году.

"Заявления премьера Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля могут свидетельствовать только об ангажированности и сценарной постановке произошедшего. В расследовании дела Скпипаля будет полностью игнорироваться любая доказательная база по существу произошедшего. Вспомним, что со смертью Литвиненко также сразу была обвинена Россия", - сказал Ковтун в понедельник "Интерфаксу".

При этом он не исключает и политическую подоплеку, связанную с предстоящими в России президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу. "На исход выборов это вряд ли повлияет, но попытаться сорвать футбольный праздник в России могут попытаться", - полагает Ковтун.

"На самом деле Скрипаль в России никому не интересен и не нужен. В России его выявили, задержали, осудили, потом обменяли на наших разведчиков. Какой смысл для России его убивать? Его смерть могла быть выгодна только Великобритании или США для продолжения антироссийской истерии", - отметил он.

При этом Ковтун не исключает, что ситуация с отравлением Скрипаля и его дочери может быть связана с каким-то чрезвычайным происшествием, с учетом нахождения, по его данным, рядом с Солсбери крупной базы по хранению химических и бактериологических веществ.

"В 15 километрах от Солсбери находится крупнейшая в Европе база по хранению химических и бактериологических отравляющих веществ. Учитывая количество так или иначе пострадавших в связи с инцидентом, связанным со Скрипалем, можно предположить, что могла иметь место техногенная катастрофа. Чтобы не подставлять самих себя, решили все свалить на Россию", - заявил Ковтун, отметив, что это лишь его личная возможная версия произошедшего.

В понедельник стало известно, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента. Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.