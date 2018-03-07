Британская полиция подтвердила отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно вызвано нервно-паралитическим веществом, заявили в Скотланд-Ярде.
"Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - заявили представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.
Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице находится полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивается как тяжелое.
При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.
По словам представителя полиции, Скрипаль и его дочь были целью атаки, задачей полиции на данный момент является установление того, кто мог стоять за нападением. Над делом работают сотни специалистов из правоохранительных органов, добавил Роули.
Он отметил, что свидетельств "большого риска для здоровья" жителей Солсбери нет.
5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.
Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В Великобритании ему было предоставлено убежище.
Глава МИД Британии Джонсон позже заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.
Кто такой Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль много лет проработал в Главном Разведывательном Управлении, а после этого - в Управлении делами МИД РФ. До 2010 года он отбывал в России срок за шпионаж в пользу иностранного государства, после чего был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.
В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Великобритании. Его также лишили воинского звания и наград.
В ФСБ сообщали, что сотрудничество Скрипаля с английской разведкой было пресечено в декабре 2004 года, а завербован он был в середине 1990-х годов. После своего увольнения в 1999 году Скрипаль продолжил передавать британской разведке секретные сведения, которые получал от бывших сослуживцев.
В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.
Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.
В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели Литвиненко квазирасследованием, которое способно ухудшить российско-британские отношения.